3.497
Bedrohungslage in Sonthofen! Polizei riegelt Innenstadt ab
Von Ulf Vogler
Sonthofen - Die Polizei riegelte am Freitagvormittag die Innenstadt in Sonthofen ab. Die Hintergründe zur mysteriösen Bedrohungslage sind noch unklar.
Wegen einer Bedrohungslage ist es im Zentrum von Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen.
Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden. Es bestehe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit, teilten die Beamten mit.
Nach ersten Angaben soll "eine Bedrohungssituation" den Einsatz ausgelöst haben.
Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte sperrten einige Bereiche im Zentrum der Kreisstadt Sonthofen ab.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa (Symbolfoto)