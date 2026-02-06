Bedrohungslage in Sonthofen! Polizei riegelt Innenstadt ab

Sonthofen - Die Polizei riegelte am Freitagvormittag die Innenstadt in Sonthofen ab. Die Hintergründe zur mysteriösen Bedrohungslage sind noch unklar.

Einsatzkräfte sperrten einige Bereiche in Sonthofen ab. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wegen einer Bedrohungslage ist es im Zentrum von Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zu einem großen Polizeieinsatz gekommen.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Innenstadt zu meiden. Es bestehe aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit, teilten die Beamten mit.

Nach ersten Angaben soll "eine Bedrohungssituation" den Einsatz ausgelöst haben.