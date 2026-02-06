Streit eskaliert: Mann geht auf Straße mit Axt auf Kontrahenten los

Bayreuth - Ein Streit ist am Mittwochabend im Bereich der Justus-Liebig-Straße/Menzelplatz völlig eskaliert. Der Vorfall endete mit einem Haftbefehl.

Im Bereich der Justus-Liebig-Straße/Menzelplatz hat ein Mann einen anderen mit einer Axt attackiert. (Symbolfoto) © 123RF / Liudmilachernetska

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Zwischenfall gegen 21 Uhr in Bayreuth. Dabei gerieten ein 34-Jähriger und eine weitere Person in Streit. Ein 47 Jahre alter Zeuge versuchte zu schlichten.

"Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zwischen dem 34-Jährigen und dem 47-Jährigen zu einer Rangelei", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mit.

"Nachdem sich beide Parteien kurzzeitig voneinander entfernt hatten, kehrte der 34-Jährige mit einer Axt zurück und schlug laut Schilderungen mindestens zweimal auf in Richtung des Kopfs und Oberkörpers des 47-Jährigen ein."

Dabei konnte der Angegriffene den Schlägen so weit ausweichen, dass nur die Jacke beschädigt wurde, heißt es weiter. Der Angreifer sei daraufhin geflohen, konnte aber in Tatortnähe festgenommen werden.