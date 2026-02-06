Hunde geraten aneinander: Frau verletzt sich beim Eingreifen

Niederndodeleben - Am Dienstag hat sich eine Hundebesitzerin in Niederndodeleben ( Landkreis Börde ) verletzt, als sie zwischen zwei angriffslustigen Hunden dazwischengehen wollte.

Beim Versuch zwei aggressive Hunde zu trennen, hat sich eine Frau in Niederndodeleben verletzt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Polizeirevier Börde am Freitag mitteilte, wollte die 46-Jährige gegen 17 Uhr mit ihrem Mischlingsrüden spazieren gehen.

Direkt vor ihrem Haus sei der nicht angeleinte Hund einer Nachbarin auf sie zugerannt. Anschließend verbiss er sich im Ohr ihres Rüden.

Beide Hunde zu trennen, scheiterte. Plötzlich habe die Nachbarin laut aufgeschrien und klagte über Schmerzen im Finger. Wie die Verletzung zustande kam, ist bisher nicht geklärt.

Nach dem Vorfall soll die Frau eigenständig einen Arzt aufgesucht haben. Auch das Ordnungsamt soll über das Geschehene informiert worden sein.