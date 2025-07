Bei 280 km/h außen am ICE! Polizei schnappt junge Train-Surfer

München - Die Bundespolizei in Bayern hat zwei mutmaßliche "Train-Surfer" aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren sollen wiederholt außen festgeklammert an Zügen mitgefahren sein.

Alles in Kürze

Sie machen es als Mutprobe oder für Klicks in den sozialen Medien: Immer wieder riskieren junge Menschen bei Fahrten auf Zügen ihr Leben. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Eltern der Jugendlichen müssten sich nun auf diverse saftige Kostenbescheide von Bundespolizei, Feuerwehr und Deutscher Bahn gefasst machen, teilte die Bundespolizeiinspektion München mit.

Die beiden Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren waren nach Angaben der Polizei am Sonntag kurz nach Mitternacht in München-Pasing auf die Kupplung eines ICE geklettert.

Nachdem eine Zeugin sich bei der Polizei gemeldet hatte, wurde der Schnellzug am etwa 30 Kilometer entfernten Bahnhof Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck) angehalten.

Landes- und Bundespolizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Jugendlichen, die die Flucht ergriffen hatten.

Einen 15-Jährigen aus Augsburg konnten die Beamten fassen und später bei seinen Eltern abliefern. Den anderen Verdächtigen, einen 14-Jährigen aus Augsburg, konnte die Bundespolizei später ebenfalls identifizieren und am Morgen an seiner Wohnanschrift in Augsburg im Beisein seiner Eltern schnappen.