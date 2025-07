27.07.2025 17:23 Einbruch in Juweliergeschäft: Täter fliehen mit grauem Ford Pickup

In der Taunus-Stadt Bad Homburg kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft: Die Täter flohen in einem grauen Ford Pickup!

Von Florian Gürtler

Bad Homburg - Schmuck mit einem Wert von rund 5000 Euro wurde gestohlen: Drei Kriminelle sind am frühen Sonntagmorgen in ein Juweliergeschäft in der Taunus-Stadt Bad Homburg eingebrochen, sie flohen in einem grauen Ford Pickup. Alles in Kürze Einbruch in Juweliergeschäft in Bad Homburg

Täter stehlen Schmuck im Wert von 5000 Euro

Drei maskierte Männer mit dunkler Hautfarbe fliehen

Flucht mit grauem Ford Pickup mit verdächtigem Kennzeichen

Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 061721200 Mehr anzeigen Einbruch in Bad Homburg: Noch am frühen Sonntagmorgen leitete die Polizei eine Fahndung nach den Tätern ein. (Symbolbild). © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa Die Täter brachen laut einem Polizeisprecher gegen 4.52 Uhr eine "massive Stahltür" an der Hinterseite des Ladengeschäfts in der Bad Homburger Innenstadt auf und gelangten so in den Verkaufsraum. "Hier entnahmen die Diebe Schmuck aus den Auslagen und verließen das Geschäft dann fluchtartig", hieß es weiter. Ein Zeuge beobachtete die Einbrecher und informierte die Polizei. Demnach beluden die drei Täter einen grauen Ford Pickup mit Bad Homburger Kennzeichen mit drei großen schwarzen Taschen. Danach fuhren sie mit dem Wagen in Richtung der Kaiser-Friedrich-Promenade. Polizeimeldungen Betrunkener steigt nach Feier in sein Auto und kommt weder vor noch zurück Polizeimeldungen SEK-Einsatz: Schoss Mann in seiner Wohnung mit Waffe herum? Eine noch am frühen Sonntagmorgen eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief erfolglos. Die Kriminellen sind weiterhin auf der Flucht. Bad Homburger fahndet nach drei Einbrechern Zu den Tätern ist nicht viel bekannt: Wie die Polizei von dem Zeugen erfuhr, waren die Einbrecher maskiert. Ferner wurden sie als drei Männer "mit dunkler Hautfarbe und dunkler Kleidung beschrieben". Die Ermittler vermuten, dass das Bad Homburger Kennzeichen an dem Ford Pickup eine Fälschung war. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in Bad Homburg oder zu den drei flüchtigen Kriminellen geben könne, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 061721200 bei der Bad Homburger Polizei melden.

Titelfoto: Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa