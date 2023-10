Bei Mahnwache: Mann putzt sich mit Israel-Flagge die Schuhe

Bamberg - Bei einer Mahnwache in Bamberg für Israel hat ein Mann eine israelische Flagge beschmutzt und weggeworfen.

Bei einer Mahnwache anlässlich des Angriffs auf Israel wurde eine israelische Flagge beschmutzt. (Symbolbild) © Lindsey Wasson/AP/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, hatten Zeugen den Mann am vergangenen Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, bei einer Versammlung am "Grünen Markt" anlässlich des Angriffs palästinensischer Hamas-Terroristen auf Israel beobachtet.

Der bislang Unbekannte hatte die mit Rosen bedeckte und auf dem Boden liegende Flagge genommen und damit seine Schuhe geputzt. Anschließend warf er sie in einen Mülleimer. Als er von Versammlungsteilnehmern angesprochen wurden, zeigte er diesen den gestreckten Mittelfinger. Anschließend entfernte er sich vom Platz.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Der gesuchte Mann soll 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hatte einen dunklen Hauttyp und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke.