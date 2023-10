Angriff auf Israel im Liveticker: Mindestens 200 Tote in Israel nach Attacke aus Gaza

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 150 Menschen getötet worden. Mehr als 1000 sollen verletzt worden sein.

Tel Aviv (Israel) - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat am Samstag Israel mit unzähligen Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen. Die schreckliche Bilanz wird immer deutlicher: Mindestens 200 Menschen wurden getötet.

Raketentreffer haben in Ashkelon große Zerstörungen angerichtet. © AHMAD GHARABLI / AFP Mehr als 1100 weitere seien verletzt worden, hieß es am Samstagabend aus medizinischen Kreisen. In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Nach Medienberichten töteten sie in Ortschaften in Grenznähe zahlreiche Israelis. Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt worden. Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff Ziele der Organisation im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von Samstagnachmittag über 200 Menschen getötet und mehr als 1700 verletzt. Israel Netanjahu spricht von Krieg: Mittlerweile mehr als 200 Tote auf beiden Seiten Alle aktuellen Entwicklungen zum Angriff auf Israel findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

7. Oktober, 21.34 Uhr: Fluggesellschaften sagen Flüge nach Israel ab

Zahlreiche große Fluggesellschaften haben am Samstag Dutzende Flüge nach Tel Aviv abgesagt. Davon sind American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair und Aegan Airlines betroffen.

7. Oktober, 21.22 Uhr: Macron telefoniert mit Palästinenserpräsident

Präsident Emmanuel Macron (45) hat Israel Frankreichs Solidarität zugesichert. Er habe mit Israels Präsident Izchak Herzog (63) und Premierminister Benjamin Netanjahu (73) gesprochen, teilte Macron am Samstagabend mit. "Ich verurteile die Angriffe, die von Gaza aus gegen Israel, seine Soldaten und seine Bevölkerung geführt werden", sagte Macron. "Frankreich ist solidarisch mit Israel und den Israelis, hält an ihrer Sicherheit und ihrem Recht auf Selbstverteidigung fest." Wie der Élyséepalast mitteilte, führte Macron außerdem Gespräche mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi (68), Palästinenserpräsident Mahmud Abbas (87) und dem geschäftsführenden libanesischen Ministerpräsident Nadschib Mikati (67). Macron habe seine Besorgnis über die Lage zum Ausdruck gebracht und dazu aufgerufen, die Terroranschläge gegen Israel, seine Soldaten und seine Bevölkerung unmissverständlich zu verurteilen.

7. Oktober, 21.15 Uhr: US-Präsident Biden spricht Warnung aus

Im neu aufgeflammten Konflikt mit der islamistischen Terrororganisation Hamas hat US-Präsident Joe Biden (80) dem Staat Israel die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. "Die USA stehen an der Seite Israels", sagte Biden am Samstag im Weißen Haus. Die Welt habe "abstoßende Bilder" aus Israel mit Tausenden Raketen sehen müssen, die auf Städte herabregnen, erklärte er weiter. "Israel hat ein Recht darauf, sich selbst und sein Volk zu verteidigen", hatte Biden schon zuvor in einer Pressemitteilung unterstrichen. "Die Vereinigten Staaten warnen alle anderen Gruppen, die Israel gegenüber feindselig eingestellt sind, aus dieser Situation Kapital schlagen zu wollen", hatte Biden erklärt. "Und die Unterstützung meiner Regierung von Israels Sicherheit ist felsenfest und standhaft."

US-Präsident Joe Biden (80) unterstützt Israel. © JIM WATSON / AFP

7. Oktober, 21.09 Uhr: Noch "Hunderte" Angreifer in Israel

Die israelische Armee kämpft nach eigenen Angaben in Israel noch gegen "Hunderte" bewaffnete Eindringlinge aus dem Gazastreifen. Armeesprecher Richard Hecht antwortete am Samstagabend auf die Frage von Journalisten, wieviele Kämpfer der Hamas-Offensive noch auf israelischem Boden seien: "Hunderte".

Israelische Soldaten gehen gegen die Angreifer aus dem Gazastreifen vor. © Oren ZIV / AFP

7. Oktober, 21.03 Uhr: Mehr als 240 Tote im Gazastreifen

Die Zahl der Getöteten im Gazastreifen nach dem Beschuss der israelischen Armee als Folge der Großangriffe auf Israel ist auf mindestens 242 Menschen gestiegen. Knapp 1700 Menschen wurden verletzt. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstagabend mit.

7. Oktober, 20.45 Uhr: Angriff wird in Berlin gefeiert

Mitglieder des "Netzwerkes für die Verteidigung palästinensischer Gefangener" namens Samidoun haben am Samstag im Berliner Stadtteil Neukölln Süßspeisen "zur Feier des Sieges des Widerstands" verteilt. Die israelische Botschaft verurteilt die Aktion scharf. Schlussendlich schritt die Polizei ein.

7. Oktober, 20.38 Uhr: Israel will Stromversorgung im Gazastreifen einstellen

Israel will die Stromversorgung im Gazastreifen kappen. "Ich habe die Anordnung unterzeichnet, die das Elektrizitätsunternehmen anweist, die Stromversorgung des Gazastreifens einzustellen", schrieb Energieminister Israel Katz (68) am Samstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Küstenenklave ist für seine Energieversorgung auf Treibstoffimporte angewiesen.

7. Oktober, 20.31 Uhr: Palästinensische Behörden melden mehr als 230 Tote im Gazastreifen

Im Gazastreifen sind nach dem Beschuss der israelischen Armee als Folge der Großangriffe auf Israel mindestens 232 Menschen getötet und knapp 1700 verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstagabend mit.

Die israelische Luftwaffe beschoss Ziele im Gaza-Streifen als Reaktion auf die Terror-Attacke. © Mahmud HAMS / AFP

7. Oktober, 20.19 Uhr: Mindestens 200 Tote in Israel bei Großangriffen aus Gaza

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1100 weitere seien verletzt worden, hieß es am Samstagabend aus medizinischen Quellen in Israel.

7. Oktober, 20.17 Uhr: Israel erwartet deutsche Rückendeckung für militärische Reaktion

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor (64), setzt bei der militärischen Reaktion auf den Angriff der palästinensischen Hamas auf die politische Rückendeckung der Bundesregierung. "Israels Sicherheit ist Teil der Staatsräson der Bundesrepublik", sagte Prosor am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "In den nächsten Tagen und Wochen brauchen wir diese Unterstützung, weil, was jetzt in Gaza von unserer Seite gemacht wird, muss auf der internationalen Ebene auch unterstützt werden." Es sei "unheimlich wichtig", dass Deutschland Israel nun auch in internationalen Gremien unterstütze.