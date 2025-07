Beim Abbiegen übersehen: Auto kracht in fahrradfahrendes Kind

Stendal - Bei einem Unfall in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) am gestrigen Dienstag wurde ein 9-jähriges Kind verletzt.

Alles in Kürze

Auto und Fahrrad wurden bei dem Crash beschädigt. (Symbolbild) © standrets/123RF

Der Junge radelte 9.37 Uhr auf dem Fahrradweg in der Osterburger Straße in Richtung Stadtzentrum, wie das Polizeirevier Stendal am heutigen Mittwoch mitteilte.

Eine 51-Jährige wollte in dem Moment mit ihrem Ford von der Straße der Demokratie nach rechts in die Osterburger Straße einbiegen.

An der Einmündung krachte sie dann in den kleinen Radfahrer, der von rechts kam.

Das Kind stürzte, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht.