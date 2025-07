Wohnungsloser findet keine Ruhe und legt sich mit Polizei an

Hoyerswerda - Etwas Ruhe war ihm anscheinend nicht vergönnt: In der Nacht zu Mittwoch hat es ein wohnungsloser 25-Jähriger im sächsischen Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) mehrfach mit der Polizei zu tun bekommen.

Alles in Kürze

In Hoyerswerda hat ein wohnungsloser 25-Jähriger die Polizei beschäftigt. (Archivfoto) © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz bekannt gab, legte sich der junge Mann zunächst vor den Kellereingang eines Wohnhauses an der Straße des Friedens. Ein Hausbewohner sprach den 25-Jährigen an, doch der reagierte aggressiv, so Behörden. Der Anwohner alarmierte die Polizei.

Gegenüber Beamten verhielt sich der offenbar schläfrige Mann ausfällig, gab Beleidigungen und Bedrohungen von sich, bevor er weiterzog.

Knapp zwei Stunden nach dem Vorfall fiel der 25-Jährige drei Passanten am Lausitzer Platz auf, als er gegen eine Hauswand pinkelte. Kurz darauf wurde der Mann von Security-Mitarbeitern aus dem Kundenbereich einer Bank in der Nähe geworfen.

Wenig später versuchte es der Wohnungslose dort erneut und kassierte eine Ansage der Polizei.