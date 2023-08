Beim Frühschwimmen: Diebes-Paar klaut Autoschlüssel und fährt nach Polen!

Görlitz - Während ein Mann am Samstagmorgen im Berzdorfer See in Görlitz baden ging, wurde sein Audi gestohlen. Anhand von Kameraaufnahmen konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen einen Tag später stellen.

Das polnische Pärchen macht sich im gestohlenen Audi auf den Weg nach Polen und wird von einer Kamera erfasst. © Polizeidirektion Görlitz

Statt mit einer entspannten Runde Frühsport begann der Samstag für den Schwimmer mit ordentlich Stress, als ihm gegen 6.50 Uhr seine Autoschlüssel gestohlen wurden, während er seine Bahnen durch das kühle Nass zog.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch bekannt gab, steht ein polnisches Pärchen im Tatverdacht, sich mit dem gestohlenen Audi A3, inklusive Geldbörse und Handy des Betroffenen, über die Grenze nach Polen abgesetzt zu haben.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, brachte eine eingeleitete Fahndung nach dem 36-Jährigen und seiner 24-jährigen Komplizin zunächst keinen Erfolg.

Durch Bildaufnahmen einer Kamerasäule konnten die beiden jedoch kurz vor dem Grenzübertritt zweifelsfrei identifiziert werden.

Doch die Täter blieben nicht in ihrer Heimat und wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 3.35 Uhr von einer Polizeistreife erneut am Berzdorfer See gesichtet und gestellt.