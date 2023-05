Beim Straße-Überqueren: Fünfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Triangel - Am gestrigen Mittwochabend gab es in Triangel, einem Ortsteil von Sassenburg ( Landkreis Gifhorn ), einen Unfall , bei dem sich ein Fünfjähriger schwer verletzte.

Der Fünfjährige musste aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik nach Braunschweig gebracht werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Gegen 18 Uhr wollte der Junge von einem Grundstück am Birnendamm mit seinem Fahrrad auf die andere Straßenseite. Ein erstes Auto fuhr an dem Jungen noch vorbei.

Eine direkt dahinter fahrende 40-Jährige konnte mit ihrem Skoda nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Fünfjährigen zusammen.

Der Junge stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich am Kopf. Die Verletzungen waren so stark, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht werden musste.

Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilte, schwebe er aber nicht in Lebensgefahr. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Dafür werden Personen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben.