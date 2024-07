15.07.2024 11:47 Beleidigt und angegriffen: Aggressiver Senior kommt in Gewahrsam!

Ein 78 Jahre alter Senior sorgte in einem Café in Herrenberg bei Stuttgart am Sonntagnachmittag für Aufsehen. Der Rentner kam in Gewahrsam.

Von Johanna Baumann

Herrenberg - Ein 78 Jahre alter Senior sorgte in einem Café in Herrenberg bei Stuttgart am Sonntagnachmittag für Aufsehen. Der Rentner musste festgenommen werden. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Gegen 15.40 Uhr schlug der Rentner mehrfach mit seinen Krücken auf die Tische, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei beleidigte er den Lokalwirt lautstark. Als ein 43-Jähriger versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten, wurde auch dieser von dem Senior beschimpft. Im weiteren Verlauf schnappte sich der 78-Jährige das Bierglas eines Gastes und wollte damit auf den Streitschlichter losgehen. Eine herbeigeeilte Polizeistreife hielt den Senior allerdings zurück. In Handschellen wurde er auf ein Revier gebracht, wo er bis zum Abend festsaß. Gegen den Senior wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

