Mann kommt nach Hause und sieht, wer in seinem Wohnzimmer steht - er ruft sofort die Polizei!

Bergisch Gladbach - Ein Mann hat in Bergisch Gladbach eine böse Überraschung erlebt, als er am Abend in seine Wohnung zurückkehrte.

Die Ermittler rückten an und sicherten Spuren am Tatort. Eine Fahndung nach dem Eindringling blieb bislang ohne Erfolg, sodass die Beamten jetzt eine Beschreibung des Gesuchten veröffentlicht haben und nach möglichen Zeugen suchen.

Wer am Sonntag in der Nähe der Erdgeschosswohnung in der Straße Am Eichenberg verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.