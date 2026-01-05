 1.619

Beschlagnahmung von Hund läuft völlig aus Ruder: Spezialkräfte müssen eingreifen

Weil eine Frau bei der geplanten Beschlagnahmung ihres Hundes Mitarbeitende der Stadt Offenbach bedroht haben soll, ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Von Jenny Tobien, Jan Höfling

Offenbach am Main - Weil eine Frau bei der geplanten Beschlagnahmung ihres Hundes die angerückten Mitarbeitenden der Stadt Offenbach bedroht haben soll, ist es am Montagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

In Offenbach mussten Spezialkräfte der Polizei anrücken.
In Offenbach mussten Spezialkräfte der Polizei anrücken.  © 5VISION.NEWS

Die Bewohnerin habe sich in ihre Wohnung in der Spießstraße im Offenbacher Stadtteil Buchhügel zurückgezogen und sich außerdem unkooperativ verhalten. Auch sei die Frau in einem emotional "stark aufgewühlten Zustand" gewesen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Abend mit.

In diesem Zusammenhang soll die Hundehalterin die eingesetzten Kräfte unter anderem bedroht und sie mit Gegenständen beworfen haben, hieß es.

Damit nicht genug: "Da sie äußerte, dass sie eine Schusswaffe habe und drohte, diese einzusetzen, wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen."

Der Bereich um die Wohnung wurde abgesperrt.

Zeitweise wurden Straßen von Beamten abgesperrt.
Zeitweise wurden Straßen von Beamten abgesperrt.  © 5VISION.NEWS
Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.
Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte vor Ort im Einsatz.  © 5VISION.NEWS

Offenbach am Main: Frau nach Festnahme in Fachklinik gebracht

Die Spezialkräfte konnten die Frau schlussendlich am Montagnachmittag bei einem geplanten Zugriff im Zuge einer zuvor angeordneten Wohnungsdurchsuchung unverletzt festnehmen. Sie wurde anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

Bei der Durchsuchung ist demnach auch der Hund entdeckt worden, der danach wie geplant aus tierschutzrechtlichen Gründen beschlagnahmt wurde. Gegen die Frau laufen Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

