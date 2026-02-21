Funk-Trick bei Führerschein-Prüfung: 19-Jähriger fliegt auf

Cham - Mit einem Funkgerät ausgestattet hat ein 19-Jähriger versucht, bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung in Cham zu schummeln.

Mit eingebautem Funkgerät geht ein 19-Jähriger in die theoretische Führerscheinprüfung. Doch der Schummelversuch fliegt auf. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Bis er aufflog, habe der Mann sich über das Funkgerät von jemandem bei der Beantwortung der Fragen helfen lassen, teilte die Polizei mit.

Dazu soll er sich das Funkgerät in seinen Pullover eingebaut haben. Einem Prüfer fiel die Schummelei am Freitag jedoch auf und er verständigte die Polizei.