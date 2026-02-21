Wollte er Menschen auf Familienfeier töten? Polizei schnappt mutmaßlichen Angreifer

Enkirch - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Abend in Enkirch an der Mosel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in Rheinland-Pfalz einen Mann (36) festgenommen, der damit gedroht haben soll, auf einer Familienfeier Menschen zu erschießen.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Gesuchten am Samstagabend in einer Wohnung in Enkirch ausfindig machen und festnehmen. © Kevin Schößler

Wie die Ermittler mitteilten, habe sich am Mittag eine 34-jährige Frau aus der Eifel bei den Beamten gemeldet und berichtet, ihr Ex-Lebensgefährte bedrohe sie und weitere Familienangehörige.

Die Frau gab auch zu Protokoll, dass der Mann im Besitz einer Waffe sei und damit gedroht habe, bei einer am Abend geplanten Familienfeier zu erscheinen und dort Gäste zu töten.

Die Polizei fahndete nach dem Verdächtigen und konnte ihn gegen 20.30 Uhr schließlich in einer Wohnung in Enkirch ausmachen.