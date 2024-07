Loch in SPD-Zentrale stammt von Waffe: Polizei sucht Zeugen - und die Kugel!

Dresden - Nachdem die Polizei vor gut einer Woche ein Loch in der Scheibe der SPD-Zentrale in Dresden entdeckt hat, ist nun klar: Das Projektil stammt definitiv aus einer Waffe!

Im dritten Obergeschoss des Herbert-Wehner-Hauses prallte eine Kugel an der Scheibe ab. © Eric Münch

Wie Polizeisprecher Karsten Jäger am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24 bestätigte, konnte nach ersten Ermittlungen festgestellt werden, dass es sich um einen Schuss gehandelt haben muss. Größe und Beschaffenheit des Lochs ließen keine Zweifel zu.

"Die Vermutung liegt nahe, dass dieser aus einer Druckluftwaffe stammte", so Jäger weiter. Gefunden wurde die vermutlich etwa vier Millimeter große Metallkugel - trotz akribischer Suche - bislang jedoch nicht. Die Ermittlungen übernahm der Staatsschutz.

Das Projektil war an einer Doppelscheibe im dritten Obergeschoss des Herbert-Wehner-Hauses in der Devrientstraße abgeprallt und hatte in der äußeren Scheibe ein Loch hinterlassen.

Getroffen wurden aber nicht die SPD-Büros, sondern die Scheibe einer angemieteten Solarfirma. Verletzt wurde zum Glück niemand.