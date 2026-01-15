Besitzer gesucht: Wem gehört das 6000-Euro-Rad?
Freiburg - Die Polizei findet bei einer Kontrolle in Freiburg ein geklautes Fahrrad. Doch niemand hat das Rad als gestohlen gemeldet. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Bereits am 3. Januar haben Polizisten ein entwendetes Rad sichergestellt.
Das Fahrrad ist ein Haibike XDURO Alltrail 6.0. und kostete 2021 noch 6000 Euro.
Doch bislang hat niemand das Fahrrad als gestohlen gemeldet.
Die Polizei bittet den Eigentümer, sich unter 0761/8824421 zu melden.
Ist das nicht Dein Fahrrad, aber Du vermisst eines? Hier sind weitere Fahrräder, die bislang keinem Besitzer zugeordnet werden konnten.
Titelfoto: Polizeipräsidium Freiburg