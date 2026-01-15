Besitzer gesucht: Wem gehört das 6000-Euro-Rad?

Die Polizei findet bei einer Kontrolle in Freiburg ein gestohlenes Fahrrad. Doch wem gehört es?

Von Lara Vonwald

Freiburg - Die Polizei findet bei einer Kontrolle in Freiburg ein geklautes Fahrrad. Doch niemand hat das Rad als gestohlen gemeldet. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wem gehört dieses Fahrrad? Die Polizei sucht den Eigentümer. © Polizeipräsidium Freiburg Bereits am 3. Januar haben Polizisten ein entwendetes Rad sichergestellt. Das Fahrrad ist ein Haibike XDURO Alltrail 6.0. und kostete 2021 noch 6000 Euro. Doch bislang hat niemand das Fahrrad als gestohlen gemeldet.