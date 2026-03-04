Streit läuft völlig aus dem Ruder: Frau sticht auf offener Straße auf Mann ein

Düsseldorf - Im Streit soll eine 27-Jährige auf offener Straße in Düsseldorf auf einen 31-Jährigen eingestochen haben, wobei der Mann schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei nahm die Frau fest.

Der 31-Jährige erlitt bei der Stichattacke schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren der Mann und die Frau, die beide der Obdachlosenszene zugehörig seien, am Dienstagabend gegen 19.11 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz nahe dem Hauptbahnhof in einen Streit geraten, der schließlich eskaliert sei.

Demnach soll die 27-Jährige den Mann ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer angegriffen haben, wie Zeugen beobachtet hatten, ehe sie vom Tatort flüchtete.

Die wenig später am Ort des Geschehens eingetroffene Polizei leiste sofort Erste Hilfe und legte dem schwer verletzten 31-Jährigen ein Tourniquet (ein Abbindesystem) an, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand nach Angaben des Sprechers nicht.

Im Rahmen der Fahndung nach der mutmaßlichen Messerstecherin konnte diese kurz darauf durch die Polizei gestellt und festgenommen werden.