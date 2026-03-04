Nach Drohung: Hauptbahnhof in Augsburg geräumt

Viele Polizisten rückten zum Hauptbahnhof nach Augsburg an. Zuvor hatte es eine Drohung gegeben. Für Bahnreisende hieß das Verspätungen und Ausfälle.

Von Friederike Hauer

Augsburg - Wegen eines größeren Polizeieinsatzes nach einer Drohung wurde der Augsburger Hauptbahnhof für den Bahnverkehr gesperrt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Augsburger Hauptbahnhof im Einsatz.
Das Bahnhofsgebäude wurde am Mittwochmittag geräumt, nachdem bei der Polizei eine Drohung eingegangen sei, so die Einsatzkräfte.

Spürhunde suchten daraufhin die Bahnhofshalle ab, zahlreiche Polizisten waren vor Ort.

Wegen des Einsatzes konnten Züge von und nach Augsburg dort zunächst nicht halten, erklärte die Deutsche Bahn ihre Betriebslage. Auch nach Ende der Sperrung sei weiterhin mit Beeinträchtigung im Fahrplanablauf zu rechnen.

Der Autoverkehr in der Innenstadt war ebenso durch den Einsatz gestört.

Zuvor hatte es am Bremer Hauptbahnhof eine Bombendrohung gegeben. Auch dort mussten alle Menschen das Gebäude verlassen und die Züge standen still.

Ein möglicher Zusammenhang beider Drohungen wurde vonseiten der Polizei zunächst nicht bestätigt. Die Ermittlungen zum Fall laufen.

