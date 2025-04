Betrug im Biomarkt: Eigene Angestellte klauen Waren in fünfstelligem Wert

Über einen längeren Zeitraum haben die beiden Mitarbeiterinnen offenbar immer wieder Waren eingesteckt und diese im Netz weiterverkauft. (Symbolbild) © 123rf/fotosenmeer

Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach sollen die beiden Frauen über einen längeren Zeitraum hinweg Gegenstände im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrags eingesackt haben.

"Im Zuge einer turnusmäßigen Überprüfung im März 2025 fielen in einem Biofachmarkt in Hallstadt erhebliche Unstimmigkeiten im Wareneingang auf", teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Schnell gerieten die 24 und 25 Jahre alten Mitarbeiterinnen ins Visier der Ermittler.

"Die weiteren Nachforschungen ergaben, dass die beiden Frauen eine Vielzahl an Kosmetikprodukten über ein Online-Verkaufsportal angeboten hatten", hieß es weiter.

Daraufhin gaben die Staatsanwaltschaft Bamberg und das zuständige Amtsgericht grünes Licht für entsprechende Wohnungsdurchsuchungen. Am Dienstag schlugen die Ermittler zu. Dabei konnten zahlreiche originalverpackte Kosmetika und Lebensmittel beschlagnahmt werden.