Betrug über Online-Anzeige: Sachse verliert 150.000 Euro

Zwickau - Ein Mann aus dem Landkreis Zwickau ist Opfer von Internetbetrügern geworden und hat dabei eine sechsstellige Summe verloren.

Der Mann aus dem Landkreis Zwickau hatte erst nur 1000 Euro investiert, am Ende verlor er rund 150.000 Euro. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der Betrug begann im vergangenen Spätsommer. Im August 2025 war der Sachse über eine Online-Anzeige auf eine Plattform für angebliche Investments im Bereich der künstlichen Intelligenz gekommen.

Wie die Polizei berichtet, bewegten die Täter den Mann dazu, 1000 Euro in ein angeblich bekanntes Unternehmen zu investieren.

"Nach einigen Wochen wollte sich der Geschädigte das Guthaben, das nach Angaben der Unbekannten auf etwa 40.000 Euro angewachsen war, auszahlen lassen", so ein Polizeisprecher.

Statt aus dem vorgegaukelten Geldzuwachs einen Gewinn zu bekommen, steckte der Sachse aber noch mehr Geld in die mutmaßlichen Investitionen. Die Berater gaben dazu Transaktionskosten und staatliche Kontrollen vor, weshalb nun Anlagen in Kryptowährungen nötig seien.

Dafür überwies der Mann insgesamt etwa 150.000 Euro auf fremde Konten, da er annahm, so Kryptowerte zu erwerben.