Betrugsversuch verhindert: Enkelkind zerrt Fake-Polizisten aus Taxi

Köln - Ein 26-jähriger Mann hat in Köln einen falschen Polizisten gestellt und der richtigen Polizei übergeben.

Mit der Zivilcourage des Enkels (26) hatten die falschen Polizisten wohl nicht gerechnet. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen hatten der mutmaßliche Betrüger und ein Komplize zuvor bei den Großeltern des Mannes geklingelt und sich als Kripobeamte ausgegeben, um ins Haus zu gelangen.

Die 75-jährige Großmutter habe die Fremden jedoch nicht hereingelassen, sondern die Eingangstür wieder geschlossen und ihren Enkel angerufen, teilte die Polizei mit.

Als der 26-Jährige zusammen mit einem Bekannten eintraf, stiegen die beiden Verdächtigen gerade in ein Taxi, um zu flüchten.

Der Enkel riss die Tür des Taxis auf, zerrte einen der Männer heraus und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Sein Komplize – er trug eine schwarze Weste mit dem Aufdruck "Polizei" – flüchtete zu Fuß.