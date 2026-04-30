Betrugsversuch verhindert: Enkelkind zerrt Fake-Polizisten aus Taxi
Von Petra Albers
Köln - Ein 26-jähriger Mann hat in Köln einen falschen Polizisten gestellt und der richtigen Polizei übergeben.
Nach bisherigen Ermittlungen hatten der mutmaßliche Betrüger und ein Komplize zuvor bei den Großeltern des Mannes geklingelt und sich als Kripobeamte ausgegeben, um ins Haus zu gelangen.
Die 75-jährige Großmutter habe die Fremden jedoch nicht hereingelassen, sondern die Eingangstür wieder geschlossen und ihren Enkel angerufen, teilte die Polizei mit.
Als der 26-Jährige zusammen mit einem Bekannten eintraf, stiegen die beiden Verdächtigen gerade in ein Taxi, um zu flüchten.
Der Enkel riss die Tür des Taxis auf, zerrte einen der Männer heraus und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Sein Komplize – er trug eine schwarze Weste mit dem Aufdruck "Polizei" – flüchtete zu Fuß.
Falscher Wachmann im Haus
Bereits am Vortag hatten sich falsche Polizisten mehrmals telefonisch bei dem Rentnerpaar gemeldet und behauptet, in der Nachbarschaft sei ein Tresor aufgebrochen worden.
Sie hatten den Eheleuten sogar einen vermeintlichen Wachmann vorbeigeschickt, der auf ihren Tresor aufpassen sollte. Die Senioren hatten ihn zwar kurz ins Haus gelassen, er flüchtete dann aber ohne Beute.
Titelfoto: David Inderlied/dpa