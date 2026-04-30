Getuntes E-Bike gestoppt: Polizei entdeckt noch mehr beim Fahrer

Sangerhausen - Ein Fahrradfahrer kam einer Polizeistreife in Sangerhausen ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) am Mittwochnachmittag sehr verdächtig vor und wurde direkt angehalten.

Die Polizisten deckten nach der Personenkontrolle noch viel mehr auf. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Die Ordnungshüter beanstandeten dabei seine auffällig hohe Geschwindigkeit.

Ein kurzer Check bestätigte ihre erste Vermutung: Das E-Bike war manipuliert, um ein höheres Tempo erreichen zu können. Laut dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz konnte das Fahrrad bis zu 35 Kilometer pro Stunde erreichen.

Der 52-jährige Besitzer gab zu, dass er den Umbau durchgeführt habe. Einen Führerschein oder gar eine nötige Pflichtversicherung für das Gefährt hatte er nicht.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann vor seiner Fahrt Drogen konsumiert habe. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv, hieß es.

Doch damit nicht genug. Bei einer Durchsuchung kamen zwei Einhandmesser zum Vorschein. Diese und das Fahrrad wurden sofort sichergestellt.