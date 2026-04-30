Hakenkreuze auf Straße gesprüht: Polizei ermittelt

Schloßvippach - In der Nacht zu Mittwoch haben bislang noch unbekannte Täter zwei Hakenkreuze auf einen Wirtschaftsweg im Landkreis Sömmerda gesprüht.

Der bzw. die Täter werden nach der Schmiererei gesucht. (Symbolfoto) © 123RF/dolgachov

Das Nazisymbol war mit silberner sowie lilafarbener Sprühfarbe auf den asphaltierten Weg zwischen Rohrborn und Schloßvippach geschmiert worden, wie die Polizei am Donnerstag erklärte.

Den Angaben nach hatten die Graffiti ein Maß von 2,20 Meter mal 1,90 Meter beziehungsweise 0,6 Meter mal 0,7 Meter.

Die politisch motivierten Schmierereien wurden anschließend von den Beamten unkenntlich gemacht. Zu den Tätern gibt es bislang keine Informationen.