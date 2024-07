Betrunken am Steuer: Polizei findet ihn schlafend mit Bierflasche in der Hand

Hallendorf - Als die Polizei i n Hallendorf bei Salzgitter ( Sachsen-Anhalt ) einen hinter dem Steuer eingenickten Mann fand, konnte dieser sich nicht herausreden: Der stark betrunkene Herr war immerhin mit einer Bierflasche in der Hand eingeschlafen.

Die 2,44 Promille sandten ihn in das Reich der Träume. Immerhin hat er vorher sein Auto angehalten. (Symbolbild) © fabrikacrimea/123RF

In der Nacht auf Samstag war die Polizei nach einem Zeugentipp auf der Suche nach einem betrunkenen Autofahrer.

Eine offensichtlich alkoholisierte Person sei in ein Auto gestiegen und weggefahren, hieß es, so die Polizei Salzgitter in einer Pressemeldung.

Gegen 1.30 Uhr bemerkten die Beamten auf der K30, in Höhe der Abfahrt zur K12, ein stehendes Auto mit offener Fahrertür.

Der 38-jährige Mann hinter dem Steuer passte zur Beschreibung des Zeugen. Nicht nur das: Er schlief am Steuer mit einer Bierflasche in der Hand.

Die Polizisten führten einen Atemalkoholtest bei dem gebürtigen Ukrainer durch, der einen Wert von ganzen 2,44 Promille ergab.