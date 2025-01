Betrunken im Jugendclub: Mann zeigt mehrfach "Hitlergruß" und pinkelt an Polizeigebäude

Erlangen - Völlig neben der Spur war offenbar ein 32-jähriger Mann auf einer Musik-Veranstaltung im Erlanger Westen am späten Samstagabend.

Weil er nach seinen mutmaßlichen "Hitlergrüßen" das Hausrecht des Veranstalters ignorierte, fing sich ein 32-Jähriger Ärger mit der Polizei ein. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Laut Angaben der Polizei befand sich der Verdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gegen 23.30 Uhr in einem Jugendclub in der Michael-Vogel-Straße.

"Hier wurde er dabei beobachtet, wie er mehrfach den sogenannten 'Hitlergruß' zeigte", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mit.

"Ein Mitarbeiter des Jugendclubs forderte den 32-Jährigen daraufhin auf, den Club zu verlassen, was dieser jedoch verweigerte. Die hinzugerufene Streife nahm den merklich alkoholisierten Mann mit zur Dienststelle."

Dort wollte man die Identität und den Wohnort des Beschuldigten feststellen. Außerdem sollte der Mann einen Alkoholtest machen, was dieser jedoch verweigerte.

Der Beschuldigte musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 133 Euro sowie einen Zustellungsbevollmächtigten hinterlegen. So weit, so üblich. Anschließend durfte er die Inspektion verlassen.