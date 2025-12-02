Betrunken im Zug gestürzt: Bundespolizisten leiten Rettungsmaßnahmen ein
Gera - Am Montagabend mussten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Gera einen Rettungswagen anfordern.
Gegen 18 Uhr war eine Streife darüber informiert worden, dass ein Fahrgast (46) in einem Regionalzug regungslos am Boden liege. Die Beamten trafen den Mann in einem Abteil an. Er war stark alkoholisiert und nur eingeschränkt ansprechbar.
Er wirkte, als sei er gestürzt, weshalb der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Der 46-Jährige wurde anschließend in ein Geraer Klinikum gebracht.
Da der Mann nicht kommunizieren konnte, überprüften die Bundespolizisten seine Personalien und fanden einen polnischen Ausweis.
Die Abfrage ergab, dass Justizbehörden aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Bremen nach ihm suchten. Gegen den Mann laufen mehrere Verfahren wegen Diebstahls.
Titelfoto: Bildmontage: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa