Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und keine Versicherung: Audi-Fahrer haut vor Polizei ab

Zwickau - Ein Audi-Fahrer (24) ist am frühen Sonntagmorgen in Zwickau vor einer Verkehrskontrolle abgehauen.

Die Polizei wollte einen Audi-Fahrer (24) in Zwickau kontrollieren, doch der gab Gas. (Symbolbild) © dpa/Frederik von Erichsen

Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den 24-Jährigen gegen 1 Uhr auf der B93 kontrollieren. Doch statt dem Anhaltezeichen zu folgen, gab der junge Mann Gas. Der Audi-Fahrer raste mit mehr als 120 km/h durch die Stadt davon, um sich der Kontrolle zu entziehen.

"In einer Rechtskurve verlor er schließlich die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 18.500 Euro.

Die Polizisten führten bei dem Fahrer einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 0,24 Promille ergab. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Versicherungsschutz für den Audi war abgelaufen.