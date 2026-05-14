Betrunken und überfordert: Rentner wählt 25 Mal grundlos den Notruf

Brotterode - Ein polizeilich bestens bekannter Rentner hat am vergangenen Freitag in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) insgesamt 25 Mal den Notruf gewählt.

Der Rentner hatte mehrfach den Notruf gewählt. Bei der Polizei war er kein unbeschriebenes Blatt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten am Donnerstag erklärten, hatte der Senior in einem Zeitraum von etwa 1,5 Stunden durchweg geklingelt. In einer echten Notsituation hatte er sich jedoch nicht befunden.

Zweimal war die Polizei ausgerückt, um dem 71-Jährigen einen Besuch abzustatten. Beim ersten Vorbeischauen war der Rentner so stark betrunken, dass er sich gar nicht daran erinnern konnte, den Notruf gewählt zu haben.

Beim zweiten Besuch, rund eine Stunde später, hatte er dann kleinlaut zugegeben, mit seiner Unordnung zu Hause nicht mehr klarzukommen und Hilfe beim Aufräumen zu benötigen.