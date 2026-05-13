SEK-Einsatz in Zittau! Schwer bewaffnete Beamte umstellen Wohnhaus

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In Zittau läuft seit Mittwochmorgen ein SEK-Einsatz. Zu den Hintergründen hält sich die Polizei bedeckt.

Von Emelie Herrmann

Zittau - Seit Mittwochmorgen läuft in Zittau (Landkreis Görlitz) ein SEK-Einsatz!

In Zittau läuft seit Mittwochmorgen ein SEK-Einsatz.
In Zittau läuft seit Mittwochmorgen ein SEK-Einsatz.  © xcitepress

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, läuft der Einsatz bereits seit 6 Uhr morgens.

Angaben zu den Hintergründen wollte die Polizei allerdings noch nicht machen. Laut einem Sprecher seien Polizeikräfte noch immer vor Ort und der Einsatz noch in vollem Gange.

Nach TAG24-Informationen sollen schwer bewaffnete Beamte sowohl in die Görlitzer Straße als auch in die Chopinstraße ausgerückt sein.

Einsatzkräfte sollen in die Görlitzer Straße und die Chopinstraße ausgerückt sein.
Einsatzkräfte sollen in die Görlitzer Straße und die Chopinstraße ausgerückt sein.  © xcitepress
Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes wollte die Polizei bislang nicht machen.
Angaben zu den Hintergründen des Einsatzes wollte die Polizei bislang nicht machen.  © xcitepress

In der Chopinstraße sollen die SEK-Kräfte ein Wohnhaus umstellt haben. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Einsätzen gibt, ist unklar. Ebenso ob eine Person festgenommen wurde oder ob eine Gefahr für die Bevölkerung bestand.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress

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