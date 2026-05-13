SEK-Einsatz in Zittau! Schwer bewaffnete Beamte umstellen Wohnhaus

Zittau - Seit Mittwochmorgen läuft in Zittau (Landkreis Görlitz) ein SEK-Einsatz!

In Zittau läuft seit Mittwochmorgen ein SEK-Einsatz. © xcitepress

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, läuft der Einsatz bereits seit 6 Uhr morgens.

Angaben zu den Hintergründen wollte die Polizei allerdings noch nicht machen. Laut einem Sprecher seien Polizeikräfte noch immer vor Ort und der Einsatz noch in vollem Gange.

Nach TAG24-Informationen sollen schwer bewaffnete Beamte sowohl in die Görlitzer Straße als auch in die Chopinstraße ausgerückt sein.