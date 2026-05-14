Tankrabatt der anderen Art: Diebe klauen 100 Liter Diesel aus Baustellenfahrzeugen

Schirnding - Bei den Spritpreisen kein Wunder: Rund 100 Liter Diesel haben Diebe aus Baustellenfahrzeugen im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge abgezapft. Die Unbekannten brachen in der Nacht zu Mittwoch den Tankdeckel eines Lastwagens auf und klauten 70 Liter Kraftstoff.

Rund 100 Liter Diesel klauten die Diebe. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Aus dem Tank eines Radladers stahlen sie etwa 30 Liter.

Zudem sollen die Diebe zwei Batterien des Lastwagens, ein Überbrückungskabel und einen Werkzeugkasten gestohlen haben.

Die beiden Fahrzeuge standen den Angaben zufolge auf dem Parkplatz einer Porzellanfabrik. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 1000 Euro.

In Deutschland war dies aber nicht der einzige Fall dieser Art in der letzten Zeit. Anfang Mai stahlen Unbekannte mehrere hundert Liter Diesel in Sachsen-Anhalt aus Baufahrzeugen auf zwei Baustellen. Sie ergaunerten dabei etwa 450 Liter Diesel.