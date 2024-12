26.12.2024 13:57 Betrunken und unter Drogen: Autofahrer verursacht Unfall in Bernburg

Ein nicht gerade nüchterner Autofahrer nahm einem anderen Wagen am frühen Morgen die Vorfahrt - was in einem Crash endete.

Von Isabelle Wiermann

Bernburg - Am heutigen Donnerstagmorgen gab es einen Crash auf einer Kreuzung in Bernburg (Sachsen-Anhalt). Die Beamten ordneten einen Drogen- und Alkoholtest beim Unfallverursacher an. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Gegen 6 Uhr früh kam ein 29-Jähriger von der Paul-Schneider-Straße und fuhr über die Hallesche Straße in Richtung Kalistraße. Das teilte das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Donnerstag mit. Auf der Kreuzung übersah der 29-Jährige dann einen 37-jährigen Autofahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Darauf krachten beide Autos ineinander. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Als die Polizei eintraf, merkten die Beamten, dass der Unfallverursacher alles andere als nüchtern war: Neben Anzeichen auf Drogenkonsum hatte er laut Atemalkoholtest ganze 1,26 Promille im Blut. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste nun seinen Führerschein abgeben.

