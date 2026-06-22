Entsetzen auf Friedhof: Exhibitionist spielt an seinem Penis rum

Mönchengladbach - Auf einem Friedhof in Mönchengladbach soll ein Mann öffentlich an seinem Glied gespielt haben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auf einem Friedhof in Mönchengladbach soll ein Mann öffentlich an seinem Glied manipuliert haben. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17.50 Uhr auf dem Friedhof an der Kamphausener Straße in Odenkirchen.

Dort hatte eine Zeugin den Mann am Sonntagnachmittag gesehen und daraufhin die Beamten alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Verdächtige jedoch bereits verschwunden.

Der gesuchte Mann soll etwa 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein. Laut Polizei hat er blonde Haare, einen Bart und eine normale Statur.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Bermuda-Shorts sowie eine schwarze Kappe.