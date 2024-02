Betrunkener Busfahrer aus Verkehr gezogen: Es hätte schlimm ausgehen können

Greifswald - Am Dienstag fuhr ein betrunkener 45-jähriger Busfahrer durch Greifswald ( Mecklenburg-Vorpommern ). Dank eines Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Busspur konnte ein 45-jähriger Busfahrer in Greifswald wegen Trunkenheit wohl nicht mehr halten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, melde gegen 14.15 Uhr ein Zeuge den Vorfall. Er gab an, dass der Busfahrer Schlangenlinien fahre und zudem mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sei.

Daraufhin wurde der Bus, ein Intouro/Mercedes Benz auf der Gützkower Landstraße von den Einsatzkräften gestoppt.

Zum Glück waren keine Fahrgäste an Bord.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von 2,13 Promille. Anschließend wurde im Klinikum Greifswald eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und letzteres einem Mitarbeiter der Busfirma übergeben.