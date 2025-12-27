Betrunkener fährt mit Frau und Kindern Auto: Angehörige wissen nur einen Ausweg

Kempten - Ein Familienvater ist in Kempten betrunken mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Auto unterwegs gewesen.

Polizisten hielten den Betrunkenen an und kassierten seinen Führerschein. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Er verließ am späten Freitagnachmittag ein Familienfest, wie die Polizei mitteilte. Betrunken machte er sich mit seiner Frau und den Kindern im Alter zwischen fünf und zehn Jahren auf den Heimweg.

Angehörige wussten nicht, wie sie handeln sollten und meldeten den Mann schließlich bei der Polizei.

Beamte hielten das Auto demnach am Berliner Platz an und kontrollierten den Fahrer. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von rund 1,4 Promille ergeben.