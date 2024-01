Betrunkener Fahranfänger kracht am Neujahrstag gegen Tankstelle

Wutha-Farnroda - Ein Fahranfänger hat am Neujahrstag in Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) einen Unfall auf einem Tankstellengelände verursacht.

Unfall gebaut und betrunken hinterm Steuer. Für einen 18-Jährigen startete das Jahr 2024 nicht gerade optimal. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn

Der 18-Jährige war am Montagmorgen in der Ruhlaer Straße in Richtung Thal unterwegs. Dabei kam er laut Polizeiangaben auf Höhe einer Tankstelle mit seinem Auto von der Straße ab und krachte gegen eine Anzeigetafel, die die Kraftstoffpreise anzeigt.

Der junge Mann blieb unverletzt, allerdings wurde sein Fahrzeug stark in Mitleidenschaft gezogen und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen nach soll der entstandene Sachschaden bei 10.000 liegen.

Außerdem stellte die Polizei fest, dass der 18-Jährige alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von zwei Promille an. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.