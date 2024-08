04.08.2024 12:00 Betrunkener Fahrer auf Abwegen: Mercedes landet im Gleisbett

Festgefahren! Am Samstagabend steckte ein Mercedes-Fahrer in Erfurt in einem Gleisbett fest.

Von Claudia Ziems

Erfurt - In Erfurt steckte am Samstagabend ein Mercedes-Fahrer (24) in einem Gleisbett fest. Ein Mercedes-Fahrer (24) blieb im Gleisbett stecken. © Polizei Wie die Polizei mitteilte, war der 24-Jährige in der Brühlervorstadt unterwegs. "Aufgrund seines überschwänglichen Alkoholgenusses am Abend ignorierte dieser während der Fahrt die vor Ort gut sichtbare Fahrtrichtungsbeschilderung", heißt es weiter. Der Mann fuhr den Wagen im Gleisbett fest. Polizeimeldungen Brutale Attacke auf Festival: Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen Es musste ein Abschleppdienst angefordert werden. Als die Polizei bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahm, musste er zur Blutentnahme. Danach durfte der 24-Jährige seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen.

Titelfoto: Polizei