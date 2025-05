Streit eskaliert? Zwei Männer verletzt

Döbeln - Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Döbeln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Vor der Asylunterkunft in der Friedrichstraße wurde ein verletzter Bewohner (39) gefunden. (Archivfoto) © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fanden am Freitagmorgen einen Mann (39), der vor einer Asylunterkunft in der Friedrichstraße lag. Der Bewohner war nicht ansprechbar und hatte 2,2 Promille intus.

"Zudem wurde festgestellt, dass er eine oberflächliche Stichverletzung am Körper aufwies, die ihm offenbar von einem bislang noch Unbekannten zugefügt worden war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus", teilte die Polizei am Samstag mit.