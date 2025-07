Betrunkener Schwarzfahrer spuckt Zugbegleiterin an

Erfurt - Ein Zugreisender hat am Mittwoch am Erfurter Hauptbahnhof für Unruhe gesorgt.

Alles in Kürze

Der 41-Jährige wollte ohne Ticket seine Reise fortsetzen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der 41-Jährige hatte sich "verbal auffällig" in einem Schnellzug verhalten und konnte gegenüber den Bahn-Mitarbeitern keinen Fahrschein vorweisen, teilte die Bundespolizei am Donnerstagvormittag mit. Aus diesem Grund musste der Mann am Hauptbahnhof Erfurt aussteigen.

Am Abend versuchte der Schwarzfahrer erneut sein Glück und stieg in einen anderen Zug ein. Da er allerdings betrunken war und wieder kein Fahrticket vorweisen konnte, wurde ihm noch in Erfurt die Weiterfahrt verboten. Dieser Umstand gefiel dem 41-Jährigen überhaupt nicht, woraufhin er die Zugbegleiterin anspuckte.