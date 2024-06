Simson-Fahrer brettert Fußgänger um und lässt ihn schwer verletzt zurück

Großhartmannsdorf - Ein betrunkener Simson-Fahrer (18) fuhr am gestrigen Donnerstagabend einen Fußgänger (38) in Großhartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) um. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt. Unverantwortlich: Der junge Moped-Fahrer flüchtete einfach! Die Polizei konnte den 18-Jährigen schnappen, er hat nun mehrere Anzeigen am Hals.