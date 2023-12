Betrunkener zerrt seine Lebensgefährtin gegen ihren Willen ins Auto - 25-Jährige kann fliehen

Titz - Ein 26-Jähriger hat in Titz (Kreis Düren) seine Lebensgefährtin gegen ihren Willen in sein Auto gezerrt und ist mit ihr davongefahren.

Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag zuvor auf einer Feier mit der 25-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei Düren am Mittag mit.

Weil es der Frau gelungen sei, im Wagen einen Notrufknopf zu drücken, sei der Polizei die Position des Autos mitgeteilt worden.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann nach Angaben der Polizei anhalten und stellten im Zuge der Kontrolle fest, dass er betrunken war.

Die Polizei habe den Führerschein des 26-Jährigen beschlagnahmt und verschiedene Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.