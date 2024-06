Bewaffnete Männer im Auto? Zeuge schlägt sofort Alarm!

Im Kreis Esslingen herrschte kurzzeitig große Aufregung wegen einer möglichen Bedrohungslage. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Es geschah am gestrigen Samstagabend, gegen 20.15 Uhr: Ein Zeuge schlug Alarm, als er in Wendlingen, im Speckweg, wo sich Freibad und Sportpark befinden, vier junge Männer mit Schusswaffen an einem Fahrzeug beobachtet haben will.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, waren daraufhin sofort mehrere Streifenwagen zum genannten Ort gerast.

Dort angekommen, kontrollierten die Beamten drei 18-Jährige sowie einen erst 14-Jährigen und spürten im Zuge der Durchsuchung mehrere täuschend echt aussehende Softair- und Gasdruckwaffen auf.

Die Waffen seien daraufhin alle beschlagnahmt worden und die jungen Männer erhielten eine unmissverständliche Ansage.