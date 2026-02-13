Bewaffnete Person in Wohnung: SEK im Einsatz, junge Frau festgenommen

Nürnberg - Bedrohungslage in Nürnberger Wohnung: Eine bewaffnete Person soll sich am Freitagabend in der Inneren Cramer-Klett-Straße in einem Gebäude verschanzt haben. Auch das SEK war vor Ort im Einsatz.

Eine Frau wurde in Nürnberg festgenommen. © NEWS5 / Sven Grundmann

Nach ersten Mitteilungen der Polizei kam es zu einer Bedrohungssituation zwischen Bewohnern des Hauses, bei der auch eine Waffe im Spiel gewesen sein soll.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren Ort und sperrten das Umfeld großräumig ab. Die betroffene Straße sowie umliegende Bereiche wurden gesichert, um Anwohner und Passanten zu schützen, so das Nachrichtenportal NEWS5.

Auch Spezialeinheiten waren im Einsatz und unterstützten die laufenden Maßnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Frau in Gewahrsam genommen.