Bewaffnete Person in Wohnung: SEK im Einsatz, junge Frau festgenommen
Nürnberg - Bedrohungslage in Nürnberger Wohnung: Eine bewaffnete Person soll sich am Freitagabend in der Inneren Cramer-Klett-Straße in einem Gebäude verschanzt haben. Auch das SEK war vor Ort im Einsatz.
Nach ersten Mitteilungen der Polizei kam es zu einer Bedrohungssituation zwischen Bewohnern des Hauses, bei der auch eine Waffe im Spiel gewesen sein soll.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren Ort und sperrten das Umfeld großräumig ab. Die betroffene Straße sowie umliegende Bereiche wurden gesichert, um Anwohner und Passanten zu schützen, so das Nachrichtenportal NEWS5.
Auch Spezialeinheiten waren im Einsatz und unterstützten die laufenden Maßnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Frau in Gewahrsam genommen.
Inzwischen konnte die Situation allerdings gelöst werden. "Im Rahmen des Einsatzes wurden eine Frau und ein Mann festgenommen", berichtete die Polizei. Die Straßensperren würden aufgehoben, die Hintergründe müssten aber noch ermittelt werden.
Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann