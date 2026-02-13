Görlitzer Polizei entlarvt Dieb: Er klaute ein Auto mitsamt Hund
Görlitz - In Polen war ein Auto samt Hund gestohlen worden. Beides konnte die deutsche Polizei sicherstellen - wenn auch nicht zusammen. Eine schräge Geschichte ...
Als ein Pole (33) mit einem Audi A 6 den Grenzübergang Ludwigsdorf passieren wollte, fiel der Bundespolizei auf, dass der Mann nach Alkohol stank.
Ein Test ergab 0,38 Promille. Damit hätte der Mann eigentlich noch fahren können, doch nicht ohne den Führerschein, den er nicht besaß.
Eine genauere Recherche ergab zudem: Der Audi war in Polen als gestohlen gemeldet. Der Fahrer kassierte eine Anzeige wegen Hehlerei und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Stunden später dann der zweite Zwischenfall an der Grenze: Um 2.35 Uhr spazierte Schäferhündin Wanda über die Görlitzer Stadtbrücke. Eine Streife schnappte sich das Tier, die Feuerwehr konnte ihren Chip auslesen.
So stellte sich schnell heraus, dass der Hund beim Diebstahl im Auto gesessen hatte, dann offenbar in Zgorzelec ausgesetzt wurde. Freitagnachmittag konnte der Besitzer schließlich Hund und Audi wieder abholen.
Titelfoto: Fotomontage/Danilo Dittrich/Polizei