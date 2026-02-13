Görlitzer Polizei entlarvt Dieb: Er klaute ein Auto mitsamt Hund

Görlitz - In Polen war ein Auto samt Hund gestohlen worden. Beides konnte die deutsche Polizei sicherstellen - wenn auch nicht zusammen. Eine schräge Geschichte ...

Mitten in der Nacht spazierte die Schäferhündin über die Stadtbrücke nach Görlitz. © Danilo Dittrich

Als ein Pole (33) mit einem Audi A 6 den Grenzübergang Ludwigsdorf passieren wollte, fiel der Bundespolizei auf, dass der Mann nach Alkohol stank.

Ein Test ergab 0,38 Promille. Damit hätte der Mann eigentlich noch fahren können, doch nicht ohne den Führerschein, den er nicht besaß.

Eine genauere Recherche ergab zudem: Der Audi war in Polen als gestohlen gemeldet. Der Fahrer kassierte eine Anzeige wegen Hehlerei und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Stunden später dann der zweite Zwischenfall an der Grenze: Um 2.35 Uhr spazierte Schäferhündin Wanda über die Görlitzer Stadtbrücke. Eine Streife schnappte sich das Tier, die Feuerwehr konnte ihren Chip auslesen.