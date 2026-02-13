Unklare Substanzen entdeckt: Großeinsatz im Erzgebirge

Aue - Am Freitagabend sorgte ein ungewöhnlicher Fund im Erzgebirge für einen Großeinsatz. Doch noch gibt es viele Fragezeichen zu der Entdeckung.

Verschiedene Dosen wurden an einem Feld in Aue gefunden. © Niko Mutschmann

Ersten TAG24-Informationen zufolge wurden am Abend mehrere Flaschen mit unterschiedlichen, bislang unbekannten Substanzen auf einem Feld in Aue entdeckt.

Einige von ihnen seien offenbar bereits entzündet worden und explodiert. Zudem wurde eine schwarze, stark verfärbte Flüssigkeit festgestellt.

Einsatzleiter Tobias Dorst schilderte die Lage vor Ort: "Der städtische Bauhof wurde von der Polizei informiert und fand vor Ort mehrere Behältnisse, bei denen es sich vermutlich um Spraydosen oder ähnliche Gefäße handelte."

Da dies jedoch nicht eindeutig zu identifizieren war, wurden die Feuerwehr sowie ein ABC-Fachberater mit dem Gefahrgut-Erkunder aus Beierfeld hinzugerufen. Sie nahmen Proben der Flüssigkeit, um mögliche gefährliche Stoffe zu identifizieren.

Auch die Umweltfirma Becker rückte mit einem Spezialgerät an, um die Flüssigkeit fachgerecht abzupumpen.