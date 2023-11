06.11.2023 06:51 Bewaffneter Mann sorgt in Jena für Aufregung: 19-Jähriger durch Schuss außer Gefecht gesetzt!

In Jena ist es am Sonntag zu einem umfangreichen Polizeieinsatz gekommen. Ein bewaffneter 19-Jähriger wurde am mit einem gezielten Schuss gestellt.

Von Carsten Jentzsch

Jena - In Jena ist es am gestrigen Sonntag zu einem umfangreichen Polizeieinsatz gekommen. Ein 19-Jähriger wurde mit einem gezielten Schuss gestellt. Der bewaffnete 19-Jährige wurde mit einem Schuss außer Gefecht gesetzt. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Wie die Polizei mitteilte, informierten mehrere Zeugen kurz vor 13 Uhr die Jenaer Polizei, dass im Bereich des Kernbergviertels eine männliche Person aus einem Fenster in der Dreßlerstraße heraus Passanten sowie Hauswände mit pyrotechnischen Erzeugnissen beschießen und bewerfen soll. Vor Ort konnten die Beamten die Adresse sowie das entsprechende Fenster ausfindig machen. Den Angaben nach erblickten die Polizisten eine männliche Person, die auf Ansprache allerdings nicht reagierte.

Kurz darauf sei die Person mit einer Schusswaffe in der Hand, aus dem Hauseingang getreten, erklärten die Beamten. Auch hier habe keine Reaktion auf Ansprache der Beamten, die Waffe fallen zu lassen und stehen zu bleiben, erfolgt. Der 19-jährige Tatverdächtige konnte laut Polizei in der Folge mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel gestellt werden. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Tatorte kriminaltechnisch untersucht Laut Polizei wurde der Mann vorläufig festgenommen und die Waffe sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, die einer echten Pistole täuschend ähnelt. Die Ermittlungen, auch zur Motivlage des mutmaßlichen Täters, laufen. Noch am Sonntagabend wurden die Tatorte kriminaltechnisch untersucht.

