Bewohner stirbt nach Feuer: Polizei ermittelt gegen Vermieterin

Kierspe - Nach einem tödlichen Brand in einem Haus in Kierspe im Sauerland ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Vermieterin des Hauses.

Im Zusammenhang mit dem Wohnhausbrand in Kierspe ermittelt die Polizei inzwischen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Vermieterin. © Markus Klümper/DPA

Gegen sie liege der Verdacht der fahrlässigen Tötung vor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Ermittlungen hätten gezeigt, dass die vom Todesopfer bewohnten Kellerräume nicht als Wohnraum vorgesehen waren.

Bei dem Feuer am 29. April im Märkischen Kreis hatte der Bewohner der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und war am nächsten Tag im Krankenhaus gestorben.

Laut Obduktion starb er infolge der eingeatmeten Rauchgase. Drei weitere Menschen hatten leichtere Rauchgasvergiftungen erlitten, konnten das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen.