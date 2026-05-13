Tödlicher Ehestreit: 83-Jähriger nach Attacke auf Ehefrau in Haft
Großrinderfeld - Eine blutige Tat im familiären Umfeld ereignete sich am Montag in der Gemeinde Großrinderfeld im Main-Tauber-Kreis. Eine Seniorin erlag nun ihren Verletzungen.
Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr gerieten die Seniorin (†77) und ihr 83-jähriger Ehemann in eine heftige Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fügte der Mann seiner Ehefrau dabei schwere Verletzungen zu.
Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Dort verstarb sie jedoch am darauffolgenden Dienstagmorgen.
Der 83-jährige Tatverdächtige, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde bereits am Montag nach der Tat festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurde er am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt.
Dieser setzte den Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Vollzug. Der Senior wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf des Streits sind derzeit noch unklar. Die Kripo Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa