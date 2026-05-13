Feuerschale in Jena löst Brand aus: 125.000 Euro Sachschaden

Jena - In Jena ist durch falschen Umgang mit einer Feuerschale ein Brandsachschaden in Höhe von 125.000 Euro entstanden.

In Jena löste eine Feuerschale einen größeren Brand aus. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Zwei Männer nutzten die Feuerschale am Dienstagabend unter einem überdachten Stellplatz, wie die Polizei mitteilte.

Der 24-Jährige und der 30-Jährige gingen laut Polizei davon aus, das Feuer in der Schale gelöscht zu haben. Als die Männer den Stellplatz bereits verlassen hatten, sei dieser jedoch in Brand geraten.

Das Feuer griff auf ein angrenzendes Wohn- und Geschäftsgebäude über, wie die Polizei mitteilte. Alle 28 Menschen verließen demnach rechtzeitig das Gebäude und blieben unverletzt.

